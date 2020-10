Französische Kunden strömen in die Südpfalz. Die Autos standen gestern schon, bevor die Geschäfte geöffnet hatten in einer langen Schlange bis nach Weißenburg.

Aufgeschreckt wurden die Menschen durch eine Nachricht im französischen Radio, berichtet ein Elsässer. Dort habe es geheißen, dass man ab heute nicht mehr in Deutschland einkaufen dürfe. Die Elsässer waren der Meinung, es sei das letzte Mal, um in Deutschland einkaufen zu können. Volle Einkaufswagen, vollgepackte Autos, lange Schlangen vor den Geschäften, das Personal am Limit. Andere sprachen von einer Grenzschließung, von der sie im Fernsehen gehört hätten und die ab Donnerstagabend gelten solle.

Auf dem sozialen Netzwerk Facebook wurde die Nachricht ebenfalls verbreitet. „Die Leute sind alle unheimlich nervös und panisch, der Lockdown im März sitzt ihnen noch in den Knochen“, sagte Dirk Bergsträßer vom Zigarettengeschäft über das Geschehen.

Am Dienstag hatte das Robert-Koch-Institut die Region Grand-Est, zu der auch das Elsass gehört, als Risikogebiet eingestuft. Das bedeut: Wer aus einem Risikogebiet kommt, darf sich nicht länger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten, ansonsten droht eine 14-tägige Quarantäne, teilt die Kreisverwaltung mit. Einkaufen ist also erlaubt.