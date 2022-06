Aufgrund des Grenzlandfests in Kapsweyer ergeben sich in der Zeit von Dienstag, 22. Juni, bis Dienstag, 28. Juni Einschränkungen im Busverkehr der Linien 544 nach Niederotterbach und 547 nach Kandel/ Wörth. Die Haltestelle Kapsweyer Rathaus kann umleitungsbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die in der Schafgasse eingerichteten Ersatzhaltestelle mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.