Beamte haben am Sonntagmittag einen Mann an der Grenze zu Frankreich beim Übergang in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert, dessen Personalausweis seit 25 Jahren abgelaufen ist. Das hat die Bundespolizei am Dienstag mitgeteilt. Der Deutsche wollte ins Elsass einreisen. Deshalb musste er seinen Pass vorzeigen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser bereits 1995 Jahren seine Gültigkeit verloren hat. Daher erwartet den Mann nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Passgesetz.