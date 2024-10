Am Montag hat die Polizei im Grenzgebiet zu Frankreich eine fünfstündige Schwerpunktkontrolle gemacht. Von 14 bis 19 Uhr haben Beamte an der B38 bei Schweigen-Rechtenbach rund 100 Fahrer angehalten. Dabei stand laut Polizei neben der Bekämpfung der Unfallursachen Alkohol und Drogen die Eigentumskriminalität im Fokus. Dazu zählen Delikte wie Trick- und Fahrzeugdiebstähle oder Wohnungseinbrüche. Einbrecher- und Betrügerbanden schlagen immer wieder im Grenzland zu. An jenem Tag gingen den Beamten jedoch keine professionellen Verbrecher ins Netz. Die Bilanz: Acht Fahrer hatten sich berauscht und einer betrunken hinters Steuer gesetzt. Zwei Fahrer waren unterwegs, ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen. Bei einem anderen Fahrer fehlte der Versicherungsschutz. Bei einem Auto waren die Reifen abgefahren. Und ein Fahrer hatte Cannabis im nicht erlaubtem Umfang dabei. Gegen alle leiteten die Polizisten die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahren ein.