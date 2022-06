Am kommenden Samstag und Sonntag laden die Freiwillige Feuerwehr Oberotterbach und der Feuerwehrverein St. Florian zu einer grenzüberschreitenden Feuerwehrübung in Oberotterbach ein. Beginn ist am Samstag um 17 Uhr mit der Großübung der Feuerwehr Weissenburg, der Bad Bergzaberner Feuerwehr, fünf Wehren aus den umliegenden Gemeinden und der DRK Schnelleinsatzgruppe aus Bad Bergzabern. Übungsobjekt ist das Anwesen Hugo Oerther in der Unterdorfstraße 38. Anschließend wird ein neues Löschgruppenfahrzeug übergeben. Am Sonntag ist ab 10.30 Uhr Tag der offenen Tür. Mit einer Geräteschau, ab 12 Uhr einem Mittagessen bei der Feuerwehr und einer Schauübung der Jugendfeuerwehr um 14 Uhr.