Eine fünfköpfige Personengruppe ist in der Nacht zum Samstag gegen 0:40 Uhr in der Trappengasse in Landau beobachtet worden, als sie ein Graffiti an einer Hauswand sprühte. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach den Tätern blieb jedoch ohne Erfolg, teilt die Polizei mit. Die Polizei bittet um Hinweise, falls jemand ähnliche Beobachtungen gemacht oder frische Farbschmierereien entdeckt hat. Sie ist unter der Nummer 06341 2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu erreichen.