Graffiti-Sprayer erwischt: Eine Zeugin verständigte die Polizei, als sie am Sonntagabend zwei Jugendliche dabei beobachtete wie sie an einer Brücke im Bereich der Siebenpfeiffer-Allee Graffitis sprühten. Die Polizei fand die beiden 14- Jährigen vor und kontrollierte sie. Es wurden Beweismittel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Die Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben.