„Das ist keine coole Nummer und keine Dumme-Jungenstreich-Aktion. Es ist schlicht und ergreifend Sachbeschädigung“, ist Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried verärgert. Im gesamten Stadtgebiet von Annweiler hat ein Sprayer oder eine Sprayergruppe Schmierereien auf Häuser- und Garagenwänden hinterlassen.

Die Sprühaktion muss sich laut Polizei am Montag und Dienstag oder an angrenzenden Tagen ereignet haben. Die Graffiti finden sich insbesondere in der Innenstadt in der Landauer Straße, der Bürgermeister-Stöcklein-Straße und rund um den Ambert-Park, aber auch an anderen Stellen im Stadtgebiet. Häufig zeigten die Schmierereien Motive aus der Anonymus- und Hackerszene wie „we are legion“ , „911“ oder andere Unmutsäußerungen im Zusammenhang mit rechtsstaatlichen Prinzipien, berichtet die Polizei. Sie geht von jugendlichen Tätern ais der näheren Umgebung aus. Die Farbe sei schwer zu entfernen. Deswegen wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, über die hinterlassenen Tags Rückschlüsse auf die Identität des Sprayers ziehen zu können. Zudem wird sie vermehrt auf Streife gehen. „Ich appelliere an den oder die Täter, sich zu stellen und für den Schaden einzustehen“, sagt Seyfried. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06346 964619.