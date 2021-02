Zwischen 1. und 4. Februar wurden fast 50 öffentliche und private Gebäude im Stadtgebiet von Annweiler durch Graffitisprühereien beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Farbschmierereien erregten eine hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Durch mehrere Zeugenhinweise konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach derzeitigem Ermittlungstand handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus der Region. Es wurde eine Vielzahl von Beweismitteln sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.