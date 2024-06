Graffiti-Künstler Till Heim verschönert mit Sprühdosen die östliche Wand des Ostringcenter-Pavillons in Landau. Dieses Wochenende will er mit seinem Kunstwerk fertig sein. Das Motiv zeigt blaue Punkte, angelehnt an ein Druckraster, da früher an der Stelle eine Druckerei stand. Zu sehen sind außerdem Rosen, das hatte die Stadt Landau vorgegeben. Vergangenes Jahr hatte sie mangels finanzieller Mittel entschieden, dass der Pavillon stehen bleibt und aufgewertet wird, statt dem geplanten Rosenplatz zu weichen. Die Gebäude-Eigentümer seien mit Heims Entwurf einverstanden. Beim Sprühen komme ihm stets neue Ideen: „Der Blick in die Baumkronen einer Allee an der Decke wäre cool“, sagt Heim. Erstmal bleibt es aber bei der Wand und den Säulen, welche die Terrasse tragen. Heim freut sich, dass diese dunkle Ecke optisch ansprechender gestalten zu können, zumal er häufig dort entlangskate. Seine Arbeiten dürften vielen Landauern bekannt sein. Er hat beispielsweise die Mauern am Aussichtsturm auf dem LGS-Gelände oder an der Stadtbibliothek gestaltet.