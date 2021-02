„Inzwischen weiß man ja, wer es war. Ein Einzeltäter, knapp 30“, kommentierte am Freitag eine Frau bei Facebook den RHEINPFALZ-Bericht zu den zahlreichen Graffiti-Schmierereien in Annweiler. Ist das wirklich so? Eine Nachfrage bei der Annweilerer Polizei ergibt: „So so. Da wissen die wohl mehr als wir“, sagt der kommissarische Wachenleiter Jörg Dausch. Es seien schon einige Hinweise eingegangen, denen die Polizei nachgehe. Ein Täter habe bisher aber noch nicht ausfindig gemacht werden können. 40 bis 50 Graffiti sind in der Stadt entdeckt worden.