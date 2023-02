Grün ist die Farbe der Hoffnung. Schon seit Jahren machen sich dies die Kinderhospizdienste zu eigen: Alljährlich am 10. Februar wird bundesweit am Tag der Kinderhospizarbeit mit grünen Bändern und Lichtinstallationen auf die Situation lebenszeitverkürzt erkrankter Kinder, Jugendlicher und deren Familien aufmerksam gemacht. So ist es auch am kommenden Freitag in der Südpfalz.

Die Landauer Festhalle und einige Rathäuser in den Landkreisen werden in grünes Licht getaucht. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Windspiel in Landau hat grüne Bänder verteilt, die an Autos oder Hoftoren flattern oder in Fenstern oder Schaufenstern ausgelegt werden können. Es können auch noch Bänder im Ambulanten Hospizzentrum Südpfalz, Weißenburgerstraße 1, in Landau abgeholt werden.

Grüne Glasur

Der Edenkobener Bäcker Claus Becker bietet in seinen Filialen wieder Berliner mit grüner Glasur an. Die Mitarbeiterinnen des Hospizdienstes werden damit auch Einrichtungen beglücken, in denen schwerkranke Kinder versorgt werden, wie die Kinderklinik oder das Paulusstift in Landau. „Wir wollen die Kinderhospizarbeit mehr in die Gesellschaft bringen und auf die Situation der betroffenen Familien aufmerksam machen“, betont Susanne Ziegler vom Dienst. Übriges: Es sind immer Menschen willkommen, die sich zu Ehrenamtlichen ausbilden lassen möchten, um einmal in der Woche Familien zur Seite zu stehen.