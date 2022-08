Am Samstag um 15 Uhr eröffnet Martin Blankemeyer, Bürgermeisterkandidat der Grünen in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, sein Pop-up-Büro in der Bad Bergzaberner Fußgängerzone. Dieses diene als Wahlkampfzentrale, als ständiger Ort für Austausch und Gespräche und auch als kleiner Beitrag, um die Innenstadt von Bad Bergzabern wiederzubeleben, was ihm sehr am Herzen liege, wie der Kandidat sagt. Das Büro befindet sich in der Marktstraße 53.