Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vereins- und Gemeinschaftsgebäude beim Nußdorfer Sportplatz in der Lindenbergstraße/Ecke Schelmengässel werden geschaffen. Am Mittwoch stimmte der Ortsbeirat einstimmig über einen entsprechenden Satzungsbeschluss ab. Enthalten ist ein Gutachten zur Lärmbelastung der umliegenden Wohnhäuser. Demzufolge sind im Baugenehmigungsverfahren Auflagen zu treffen, die die Schallausbreitung insgesamt reduzieren und die Nutzungsdauer auf 22 Uhr begrenzen. Für seltene traditionelle Kulturveranstaltungen gelten Ausnahmeregelungen. Der Neubau, der in Holzbauweise errichtet werden soll, ist Nußdorfs Projekt aus dem Kommune-der-Zukunft-Prozess zur Belebung der Stadtdörfer.