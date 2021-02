Mit grünen Lichtinstallationen und grünen Bändern wird am Mittwoch, 10. Februar, deutschlandweit auf die Situation lebensgefährlich erkrankter Kinder, Jugendlicher und deren Familien aufmerksam gemacht. Auch in der Südpfalz gibt es seit Kurzem einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Angesiedelt ist er im Ambulanten Hospizzentrum Südpfalz in der Weißenburgerstraße 1 in Landau. Die Büroräume werden am Mittwochabend zum Tag der Kinderhospizarbeit in grünes Licht getaucht sein; diese Farbe hat für den Deutschen Kinderhospizverein eine wichtige, symbolische Bedeutung. Haupt- und Ehrenamtliche haben grüne Bänder vorbereitet. Interessierte sind eingeladen, „Farbe zu bekennen“ und sich ein Band für ihr Auto, Gartentor oder anderes im Hospizzentrum abzuholen. Unterstützt wird die Aktion unter anderem von der Stadt Landau, den Geldinstituten und der Stadtholding: Auch die Landauer Festhalle wird grün beleuchtet sein.