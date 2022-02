Der Grünen-Kreisverband Landau trifft sich am Samstag, 12. Februar, um 11 Uhr im Haus am Westbahnhof zu seiner Wahlversammlung. Auf der Tagesordnung steht die Wahl einer Kandidatin oder eines Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt in Landau. Bisher liegt dem Kreisverband nur die Bewerbung des bisherigen Beigeordneten Lukas Hartmann vor, der von Vorstand und Fraktion bei seiner Kandidatur unterstützt wird. Als Versammlungsleiterin wird Pia Schellhammer fungieren, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Landtagsfraktion. Die Veranstaltung ist öffentlich, es gilt die 3G-Regel. Die Teilnahme ist zudem nur mit einem medizinischen Mund-Nase-Schutz oder einer FFP2-Maske zulässig.