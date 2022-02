Die Landauer Grünen wollen Gebäudeeigentümer mit einer Satzung zwingen, Wohnraum zu vermieten. Wenn Wohnungen länger als sechs Monate leerstehen, sollen Eigentümer diese auf den Markt werfen müssen, sagt Lukas Hartmann, der designierte Kandidat der Grünen bei der anstehenden Oberbürgermeister-Wahl. Wohnungen sollen auch nicht dauerhaft über Anbieter wie Airbnb oder an Gewerbetreibende vermietet werden dürfen. Bei Verstoß drohen Bußgelder. „Wir leben in einer Stadt, in der Wohnraummangel herrscht“, betont Hartmann.

Die Landauer Grünen haben im November einen Leerstandsmelder gestartet. Basierend auf den vorliegenden Daten komme man auf mindestens 20.000 Quadratmeter leerstehenden Wohnraum – das entspreche Wohnraum für 400 Menschen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier