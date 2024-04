Die Landauer Grünen wollen einen Allwetterspielplatz in der Stadt. Wie Lea Heidbreder und Lea Saßnowski für die Fraktion mitteilen, soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, mögliche Standorte, die Umsetzbarkeit und die Kosten für einen überdachten Spielplatz zu prüfen. Diese Spielplätze könnten auch bei Regen und Hitze genutzt werden und kämen allen Familien zugute, heißt es in dem Antrag. Denn nicht alle Familien könnten sich Besuche in Indoor-Spielplätzen leisten. Durch die Klimakrise würden zudem Extremwetterereignisse wie lange anhaltende Hitze oder Tiefdruckgebiete mit anhaltendem Regen wahrscheinlicher. Dabei soll vorrangig geprüft werden, welche sanierungsbedürftigen Spielplätze sich für eine Überdachung eigneten.