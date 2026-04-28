Viele Autofahrer halten die Grüne Welle in Landau für einen schlechten Witz. Man erlebe sie nicht. Die Stadt sagt, es gebe eine. Und die soll jetzt sogar verbessert werden.

Die Welt ist voll von Dingen, die es gar nicht wirklich gibt: seien es nun Elwetrittsche, leistungsgerechte Bezahlung oder pünktliche Handwerker. Viele Südpfälzer würden in diese Reihe auch die mythenumrankte Grüne Welle in der Stadt Landau aufnehmen. Die Verwaltung behauptet, sie existiere – aber Autofahrer sehen das oft anders.

Nehmen wir nur die Strecke von der Queichheimer Brücke bis zur Schlösselkreuzung. Können Autofahrer dort in einem Rutsch durchfahren, weil die Ampeln pünktlich auf Grün schalten? Die meisten verneinen das. Viele sagen, man könne sich darauf verlassen, dass man spätestens am Amtsgericht steht. Einzelne berichten, dass sie es tatsächlich mal bis ans Schlössel geschafft hätten.

Gutes Beispiel: Strecke bei Heidelberg

Die Stadt würde diesen Leuten widersprechen. Dass es die Grüne Welle gibt, betont man seit Jahren – und in jüngerer Vergangenheit sei sie gar verbessert worden. Nun soll sie sogar weiter verbessert werden. Denn die Ampelanlagen sollen nun zusammengeschaltet und gar koordiniert werden.

Doch zunächst: Was ist eine Grüne Welle? Auf einer Straße oder bei einem Straßenzug werden die Ampeln so zusammengeschaltet, dass ein Auto bei einer gewissen Geschwindigkeit immer auf eine grüne Ampel trifft. Ein perfektes Beispiel dafür ist die Strecke von Schwetzingen nach Heidelberg. Dort stehen Schilder, die auf eine Grüne Welle bei Tempo 70 hinweisen. Kann der Autofahrer das umsetzen, kann er tatsächlich einfach durchfahren. So einfach ist das in Landau nicht.

Problem zu Stoßzeiten

Denn, wie der stellvertretende Bauamtsleiter Ralf Bernhard schon seit Jahren nicht müde wird zu erklären, muss man dafür eine Geschwindigkeit festlegen. In Landau hat man sich auf das Durchschnittstempo 45 geeinigt. Ist wenig los, funktioniere das auch – der Fahrer kann einfach durchfahren. Aber sobald ein paar Autos an einer Ampel entlang des Rings warten – egal, ob sie die Grünphase nicht geschafft haben oder von einer Seitenstraße eingebogen sind –, schafft man es nicht mehr auf das geforderte Durchschnittstempo. Denn dann steht man mehrere Sekunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von null Kilometern pro Stunde herum. Aufzuholen ist das bei stockendem Verkehr nicht. Und das ist zu Stoßzeiten ja quasi immer der Fall, sonst wären es keine Stoßzeiten.

Je nach Auslastung der Straße würde in diesen Momenten eine geringere Geschwindigkeit zum Erfolg, also zur funktionierenden Grünen Welle führen. Beispielsweise mit Tempo 30. Das hätte aber den Nachteil, dass in Zeiten, in denen die Auslastung deutlich geringer ist, die Autofahrer entweder sehr langsam fahren oder an jeder einzelnen Ampel warten müssten.

Stadt setzt auf unterschiedliche Programme

Nun soll es aber nach der Nachrüstung besser werden, verspricht die Verwaltung. In Landau gibt es angeblich vier Strecken mit Grünen Wellen: Nordring, Marienring/Rheinstraße bis zur Johannes-Kopp-Straße (Media Markt), Neustadter Straße sowie Maximilianstraße. Mittlerweile sind die Ampeln mit Detektionskameras ausgestattet, die das Verkehrsaufkommen erfassen. „Diese Daten helfen uns, die Signalprogramme gezielter auf das tatsächliche Verkehrsaufkommen auszurichten“, sagt Sprecherin Lena Wind.

Die Grüne Welle sei kein starres System, sondern das Ergebnis der Abstimmung vieler einzelner Ampeln. Technisch werde das wie folgt gelöst: Die Ampeln werden gezielt zeitversetzt geschaltet – also so, dass der Autofahrer mit einer gewissen Durchschnittsgeschwindigkeit einfach durchfahren kann. An den Ampeln gebe es mittlerweile unterschiedliche Programme für Morgen-, Abend-, Tages- und Nachtverkehr. Damit soll also die Lage in den Stoßzeiten verbessert werden.

Wird die Welle spürbar?

Das Ziel der Verwaltung sei aber nicht, dass jedes Auto ohne Halt perfekt durchfahren könne, erklärt Wind, sondern „ein insgesamt gleichmäßigerer Verkehrsfluss mit weniger unnötigen Stopps – insbesondere auf den Hauptachsen“. Das werde aber der Stadt zufolge nicht nur durch den Verkehr erschwert, sondern auch durch die Staus, die sich an geschlossenen Bahnschranken bilden.

Die Verwaltung deutet also an, dass sich künftig mehr Südpfälzer darüber freuen können, flüssiger durch Landau fahren zu können. Auch in Stoßzeiten. Die Frage ist: Kommt es wirklich so – oder bleibt die Grüne Welle in Landau ein Fabeltier wie das Einhorn?