Die Landauer Grünen sind verwundert wegen des Tons der in der Stadt ausgebrochenen Debatte um den Leerstandsmelder. Das teilen Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder und Lea Saßnowski als Vorsitzende der Stadtratsfraktion mit. „Wer den Leerstandsmelder als Pranger tituliert oder von einem brachialen Vorgehen spricht, hat ihn sich wohl nicht angesehen“, sagt Heidbreder. „Weder werden Eigentümerinnen und Eigentümer noch Kontaktadressen genannt. Einige haben sich auch schon bei uns gemeldet, um ihre leerstehende Immobilie selbst anzugeben.“

Die Grünen freuen sich darüber, dass die Themen Reaktivierung von Leerstand und Schaffung von Wohnraum im Bestand nun debattiert werden, heißt es weiter in der Mitteilung. „Wir möchten alle Hebel in Bewegung setzen, um notwendigen Wohnraum zu schaffen, ohne dabei weitere Neubaugebiete ausweisen zu müssen“, betont Heidbreder weiter. Auch, dass Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) von der Idee einer Wohnraumschutzsatzung überzeugt worden sei, freue die Grünen. „Beim ehemaligen Baudezernenten scheint der Wahlkampf einen regelrechten Schwung an Ideen auszulösen, nachdem in den vier Jahren seiner Baudezernententätigkeit davon wenig in der Umsetzung zu sehen war“, kommentiert Heidbreder. „Wir hoffen, dass die ganze SPD dabeibleibt, zentralen, lebenswerten Wohnraum im Bestand zu forcieren und die wichtigen Landauer Weinbergslagen vor neuer Bebauung zu schützen.“

Über rechtliche Maßnahmen muss nachgedacht werden

Der von Ingenthron ins Spiel gebrachte Speyerer Vorschlag eines Zweckentfremdungsverbots entspreche „ziemlich genau der Landesvorgabe und wäre auch eine denkbare Lösung für Landau“, sagt Heidbreder weiter. „In der Ausgestaltung können Leerstände, die sich in einer Renovierungs- und Sanierungsphase befinden, von der Verwertungspflicht ausgenommen werden. Um Missbrauch zu vermeiden, kann die Renovierungsphase auf zehn Jahre begrenzt sein. Außerdem ist es möglich, dass man erst ab einer bestimmten Mindestgröße an Wohnraum zur Verwertung verpflichtet wird.“

Die Grünen gehen laut der Mitteilung davon aus, dass die Baudezernenten Ingenthron und Thomas Hirsch in ihrer Zeit das Gespräch mit Eigentümern leerstehender Gebäude gesucht haben und weder Gespräche noch Fördermittel alleine zum Erfolg führten. Also müsse über ordnungsrechtliche Maßnahmen nachgedacht werden.