Die Landauer Grünen weisen die Aussage von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU), ein Wahltermin in der Vorlesungszeit sei ein spezielles Interesse der Grünen, deutlich zurück. Es sei eine demokratische Pflicht, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu ermöglichen, teilen die Vorsitzenden Helen Prats Baumann und Sven Kaemper gemeinsam mit. In Schul- und Semesterferien stattfindende Wahlen erschwerten die Stimmabgabe an den Urnen – das verbiete sich in einer Schul- und Universitätsstadt. „Wenn überhaupt jemand ein spezielles Interesse hat, dann wohl diejenigen, die es einzelnen Bevölkerungsgruppen möglichst schwer machen wollen“, kommentiert Prats Baumann. Hirsch war im Juli 2015 zum Oberbürgermeister gewählt worden.

Grüne: Ausgeschlossen, dass Hirsch im Amt bleibt

Es stelle sich vielmehr die Frage, warum das Prozedere durch die Gehalts- und Pensionsverhandlungen des Oberbürgermeisters verzögert werden müsse. Völlig ausgeschlossen ist nach Ansicht der Grünen, dass Hirsch am 1. Januar 2023 nicht zum Sparkassenverband wechseln werde. Daran würden auch Details der Verhandlungen – öffentlich sind von mindestens 400.000 Euro Gehalt pro Jahr die Rede – nichts mehr ändern. Der Stadtrat kann erst einen Wahltermin festlegen, wenn Hirsch seinen Rücktritt zum Ende des kommenden Jahres formal angekündigt hat.

Auch die Landauer SPD hat sich für eine Wahl im Juli ausgesprochen.