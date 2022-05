Während die SPD und die CDU debattierten, wer sich vor wem in den Staub geworfen hat, hätten die Grünen die verstaubte Verkehrspolitik des früheren Verkehrsdezernenten Maximilian Ingenthron abgelöst, teilen die Co-Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Stadtrat, Lea Heidbreder und Lea Saßnowski, mit. Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann sei es gelungen, Versäumnisse der letzten Jahrzehnte aufzuarbeiten. Nach der Verbesserung des Radverkehrs, einem neuen Bussystem und der Reduktion des Parkdrucks wollen die Grünen nun verstärkt Fußgänger in den Fokus rücken. Dazu sollen längere Grünphasen an Fußgängerampeln genauso zählen wie breitere, barrierearme Gehwege und sichere Kreuzungen, so Heidbreder und Saßnowski.

Die CDU hatte in der vergangenen Woche einen besseren Verkehrsmix für Landau gefordert, daraufhin hatte die SPD den Konservativen vorgeworfen, sich vor den Grünen in den Staub geworfen zu haben.