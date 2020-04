Die Grünen und die Liberalen im Landauer Stadtrat widersprechen der SPD, die die Königstraße jetzt nicht für den gegenläufigen Radverkehr öffnen möchte.

Gerade jetzt sei die Neugestaltung der Verkehrsführung richtig, betont Grünen-Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder in einer Stellungnahme. SPD-Fraktionsführer Florian Maier hatte die Abkehr von den Plänen damit begründet, dass der Altstadt-Shuttle auf unbestimmte Zeit verschoben sei und die Händler wegen der Corona-Krise unter Einnahmeausfällen litten.

Punkt für den Klimaschutz

Heidbreder führt an, dass die Königstraße die wichtigste Straße für den Radverkehr der Innenstadt sei. „Deshalb gehört sie zum Gesamtpaket der neuen Innenstadtmobilität und wurde im fast einstimmig beschlossenen Mobilitätskonzept als Radvorrangroute deklariert.“ Die Königstraße habe als Teil der Nord-Süd-Achse eine übergeordnete, stadtweite Funktion und könne daher nicht, wie von der SPD gefordert, durch einen Umbau in der Waffenstraße ersetzt werden. Dort und in der Martin-Luther-Straße soll der Verkehr auch neu geleitet werden. Gerade jetzt biete sich die Chance auf einen Neuanfang nach der Krise, so Heidbreder. „Die Klimakrise wird nicht warten, nur weil wir derzeit mit Corona zu kämpfen haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, konsequente Maßnahmen für den Klimaschutz nicht nur zu fordern, sondern auch umzusetzen.“

FDP verwundert

Die FDP im Stadtrat reagiert verwundert auf den SPD-Vorstoß. Jochen Silbernagel verweist darauf, dass der Rad- und Fußverkehr in der Innenstadt zeitgemäß weiterentwickelt werden solle. Eine „Rolle rückwärts“ würde das Vorhaben auf die lange Bank schieben und eine Chance verspielen, in nächster Zeit auch im Sinne des Klimaschutzes eine Neuaufstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer in der Landauer Innenstadt zu erhalten.

AfD: Händler unter Druck

Die AfD dagegen unterstützt die SPD. „Durch die Corona-Krise stehen viele Händler stark unter Druck. Weitere Umsatzeinbußen werden sich nach unserer Ansicht nicht mehr viele Händler leisten können“, schreibt Christian Gies. Für seinen Parteifreund Norbert Herrmann stellt sich die Frage, ob sich die Stadt wegen der fehlenden Einnahmen aus Zoo, Freibad, La Ola und Festhalle sowie Gewerbesteuer-Ausfällen überhaupt einen kostspieligen Umbau leisten könne.