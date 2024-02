Lea Heidbreder und Christian Kolain führen die Liste der Grünen für die kommende Kommunalwahl am 9. Juni an. Das teilt die Partei mit.

Für die Grünen treten sowohl Personen aus der Kernstadt (17), dem Horst (7) als auch aus den Stadtdörfern (12) an, betonen die Kreisvorsitzenden Helen Prats Baumann und Wodi Hutter. Unter den ersten sechzehn Plätzen sei von 19 bis 73 jede Altersgruppe vertreten, die Hälfte der Plätze der gesamten Liste sei mit Frauen besetzt. Berufsgruppen wie Winzer, Angestellte, Selbstständige und auch Studierende und Rentner stehen auf der Liste. Hervorgehoben wird mit Udo Lichtenthäler auf Platz 4 die Rückkehr eines langjährigen Mitglieds im Stadtrat, auf Platz 9 kandidiert mit Kaycee Hesse die erste Transfrau für den Stadtrat auf einem aussichtsreichen Listenplatz. Derzeit stellen die Grünen 11 Mitglieder des Stadtrats.

„Wir haben Wort gehalten und in den letzten fünf Jahren viele Versprechen aus dem Wahlprogramm umgesetzt. Die positiven Veränderungen sind in Landau spürbar und Ansporn für die nächsten Jahre. Der Zuspruch zeigt sich auch in unserem Mitgliederzuwachs. Viele wollen sich für grüne Politik in Landau engagieren“, sagen Prats Baumann und Hutter gemäß der Mitteilung. Seit der letzten Wahl sei der Kreisverband Landau um rund 80 Mitglieder gewachsen.

Die ersten Plätze

1. Lea Heidbreder, 2. Christian Kolain, 3. Lea Saßnowski, 4. Udo Lichtenthäler, 5. Johanna Diesinger, 6. Bruno Sebastian Leiner, 7. Maike Gudorf, 8. Sebastian Olbrich, 9. Kaycee Hesse, 10. Moritz Raatz, 11. Helen Prats Baumann.