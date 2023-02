Der Kreisverband von Bündnis 90/ Die Grünen in Landau hat am Samstag Mitgliederversammlung. Dabei soll eine Kandidatin oder ein Kandidat zur Bürgermeisterwahl am Dienstag, 2. Mai nominiert werden. Dann wird der Stadtrat einen Nachfolger für Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) wählen, dessen Amtszeit zum Jahresende ausläuft. Die Grünen werden aller Voraussicht nach den Beigeordneten Lukas Hartmann ins Rennen schicken. Die Mitgliederversammlung ist ab 14 Uhr im Haus am Westbahnhof. Auf der Tagesordnung steht auch ein Ausblick auf den Programmprozess und das Wahlkampfprozedere für die Kommunalwahl 2024.