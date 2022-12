Die Grünen-Fraktion im Landauer Stadtrat wirft den Sozialdemokraten vor, den Ausbau des Bussystems zu boykottieren. Die Co-Fraktionsvorsitzende Lea Saßnowski reagiert damit auf Kritik der SPD am neuen Landau-Takt, der am 11. Dezember in Betrieb gegangen ist. Die SPD hatte Defizite im Schülerverkehr und bei der Anbindung der Stadtdörfer beklagt. Während Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und ihre Eltern sich mit den neuen Linien, Haltestellen und Taktungen vertraut machten und die Verwaltung zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Busunternehmen Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) an der Behebung erster Fehler arbeite, fälle die SPD ein vernichtendes Todesurteil. Saßnowski wirft der SPD vor, ein altbekanntes Muster fortzusetzen: „bei der Erarbeitung schweigen, beim Beschluss dagegen stimmen – allerdings nicht, weil das Angebot zu schlecht war –, keine Alternative vorschlagen und abschließend ein pauschales Urteil fällen“. Fortschritte und Verbesserungen blieben unerwähnt und Zeit für Menschen und System, um sich einzuspielen, gebe es auch nicht. Auch ihre Kollegin Lea Heidbreder fordert Zeit: Mit dem Landau-Takt sei im Öffentlichen Personennahverkehr mehr als ein neues Kapitel aufgeschlagen worden, eigentlich ein neues Buch. Angesichts der vielen Veränderungen sei zu erwarten gewesen, dass nicht alles sofort perfekt laufe. Es gebe aber eine konstruktive Fehlerkultur. „Anregungen, Fragen und Verbesserungsvorschläge kommen bei der Verwaltung an, mit Hochdruck wird an Lösungen gearbeitet. Einige Abläufe konnten so bereits in der ersten Woche optimiert werden“, so Heidbreder. Natürlich ginge es immer noch besser, „mit noch mehr Bussen, mit mehr Routen und mit besserer Taktung. Für die zusätzlichen Mittel gab es aber im Stadtrat keine Mehrheit“.