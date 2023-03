Wenn es nach den Grünen geht, legt Landau in Kürze eigene Förderprogramme auf, mit denen beispielsweise Balkon-Fotovoltaikanlagen und Lastenräder bezuschusst werden können. Nach Angaben der Fraktionsvorsitzenden Lea Saßnowski und Lea Heidbreder stehen Landau in den nächsten Jahren gut zwei Millionen Euro aus dem kommunalen Förderprogramm für Klimaschutz & Innovation zur Verfügung. Das Geld könne ab Sommer beantragt werden, so Heidbreder, die auch Landtagsabgeordnete ist. Konkret schlagen die Grünen vor, die Hälfte des Geldes für ein Maßnahmenbündel einzusetzen, mit dem der Klimaschutz in Landau in den Bereichen Mobilität, Energie- und Wärmeversorgung vorangebracht werden soll. Davon sollen möglichst viele Menschen in Landau profitieren und zum Mitmachen begeistert werden. Nach Überzeugung der Grünen sollte die Stadt die Anschaffung von Balkon-Fotovoltaikanlagen mit 200 Euro pro Anlage fördern. Bei 300.000 Euro Fördersumme entspricht dies 1500 der Kleinkraftwerke, die zum Beispiel an Balkongeländern aufgehängt werden (also auch für Mieter geeignet sind) und bei denen nur ein Stecker in eine übliche Haushaltssteckdose gesteckt werden muss, um den selbst erzeugten Strom nutzen zu können. Die Minikraftwerke kosten etwa ab 600 Euro. Außerdem wollen die Grünen die Anschaffung von Seniorenrädern, Spezialrädern und Lastenrädern mit 500 Euro pro Haushalt fördern. In diesen Genuss sollen bis zu 400 Haushalte kommen. 200 Euro Zuschuss soll es geben, wenn sich Landauer E-Roller mit Straßenzulassung zulegen. Bei 50.000 Euro, die die Grünen für diesen Zweck einsetzen würden, könnten 250 Fahrzeuge bezuschusst werden. Weitere 100.000 Euro sollen für die Entsiegelung und das Anlegen von Baumbeeten verwendet werden sowie 350.000 Euro für den Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen oder Energieverbünden. Der örtliche Versorger Energie Südwest will ein Wärmenetz aufbauen und dazu nach Möglichkeit Wärme aus dem Geothermiekraftwerk in der Eutzinger Straße nutzen.