Der Ortsverband der Grünen in Herxheim hat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Schakeela Stark (Herxheim) wurde erneut in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.

Neu hinzugekommen sind Lucia Eiselstein und Peter Kallusek, beide aus Insheim. Andreas Fladung ( Rohrbach) und Gerd Müller (Herxheim) gehören als erweiterter Vorstand weiterhin zum Gremium.

Vor der Wahl dankte der Kreisvorstand nach Angaben des Ortsverbands Herxheim dem bisherigen Vorstand – Stark, Fladung und Müller – für die Arbeit im Ortsverband. Diese habe dazu beigetragen, die Ergebnisse in Herxheim stabil zu halten und in Rohrbach den Einzug in den Ortsgemeinderat sicherzustellen. Der Ortsverband verweist zudem auf Aktionen und Veranstaltungen, unter anderem zu Nahverkehr, Künstlicher Intelligenz sowie zu Demokratie und Vielfalt. In den vergangenen zwei Jahren sei die Mitgliederzahl auf nun mehr als 35 gestiegen.

Als Ziele nennt der Ortsverband unter anderem eine bessere Vernetzung im Umfeld, einen intensiveren Bürgerdialog, ökologische Aufwertung, nachhaltigen Tourismus und eine bürgernahe autarke Energieversorgung.