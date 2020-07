Lea Heidbreder haben die Mitglieder des Landauer Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen auf ihrer Mitgliederversammlung am Montag im Universum-Kinocenter als Kandidatin für den Landtag nominiert. Am Samstag hatte Heidbreder bereits ein positives Votum des Kreisverbandes Südliche Weinstraße erhalten.

Die Vorsitzende der Stadtratsfraktion betonte in ihrer Rede den starken Zusammenhalt in der Partei, mit der das gute Abschneiden bei der Kommunal- und Europawahl erst möglich geworden sei. Vor einem Jahr waren die Grünen stärkste Kraft im Landauer Stadtrat geworden. „Mit der klaren Haltung für Klimaschutzmobilität und nachhaltige Stadtentwicklung sind wir schon jetzt sichtbar im Land. Diesen Schwung aus Landau möchte ich auf die Landesebene mitnehmen“, sagte Heidbreder. Die Umweltpsychologin möchte sich auf Landesebene für eine klimaschonende Verkehrswende, nachhaltiges Bauen und das Gelingen der Hochschulstrukturreform einsetzen. Damit der Klimawandel nicht unsere Zukunft bestimme, müssten wir jetzt die politische Weichen für das Ziel einer 1,5-Grad-Erderwärmung stellen. Heidbreder ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Koblenz-Landau und promoviert zu Gewohnheitsänderungen beim Plastikkonsum. Sie will auf Platz neun der Landesliste kandidieren. Aufgestellt wird sie am 22. und 23. August in Idar-Oberstein.