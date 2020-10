Die Grünen haben eine Direktkandidatin für den Wahlkreis 49 Südliche Weinstraße aufgestellt. Die Annweilererin Britta Horn wurde bei einer Mitgliederversammlung einstimmig nominiert. Die 40-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihrem Kind in der Trifelsstadt. Sie gehört dem Stadtrat an und ist in mehreren Vereinen aktiv, unter anderem als Vorstandsmitglied bei Zukunft Annweiler. In der Altstadt baut sie in Kooperationsgemeinschaft historische Gebäude zu Wohn- und Geschäftshäusern um. Nach dem Motto „Aus der Region für die Region“ tritt sie für regionale Vielfalt und nachhaltige Produktion ein. Zudem möchte sie kulturelle Angebote fördern. Sie setzt sich für eine bessere Trinkwasserqualität und eine stärkere Achtung der Natur ein. Dies solle sich auch in Bildungsangeboten widerspiegeln. So gehört sie zu den Gründungsmitglieder der Initiative für die erste Wald-Bauerhof-Grundschule auf dem Josefshof in Völkersweiler. Sie engagiert sich dafür, dass in Kitas, Schulen und Betriebskantinen nachhaltige und gesunde Gerichte angeboten werden.