Die Landauer Grünen seien mit dem Abschneiden bei der Oberbürgermeisterwahl zufrieden – „auch wenn uns der Einzug in die Stichwahl nicht geglückt ist“. Das teilt die Grünen-Co-Vorsitzende Helen Prats Baumann auf Anfrage mit. Mit dem Stimmenanteil von 26,4 Prozent für Lukas Hartmann im ersten Wahlgang hätten die Grünen ihr bestes Ergebnis auf kommunaler Ebene erreicht – und das bei einer Personenwahl. Zudem habe man das Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2015 mehr als verdoppelt. So gesehen sei das Ergebnis für Lukas Hartmann eine Bestätigung der Arbeit des Beigeordneten und der Stadtratsfraktion, sagt Prats Baumann.

Man habe es diesmal aber nicht geschafft, die jungen Menschen zu mobilisieren. „Es steht dennoch außer Frage, dass Lukas Hartmann in Landau bleiben sollte und weiterhin seine gute Arbeit für diese Stadt leisten und an seinen Ideen für die Zukunft Landaus festhalten sollte“, sagt Prats Baumann. Hartmann selbst hat unterdessen auf der Internetplattform Instagram angekündigt, in Landau weiterarbeiten zu wollen.