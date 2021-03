„Wir haben kein Verständnis dafür, wenn die Freien Wähler oder eine andere Fraktion die Ex-AfDler in dieser Legislatur aufnehmen.“ Das sagen die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landauer Stadtrat, Lea Saßnowski und Lea Heidbreder, zur Auflösung der AfD-Fraktion im Stadtrat und zur Aufnahme von zwei früheren AfD-Lokalpolitikern in die Fraktion der Freien Wähler. Es müsse selbstverständlich eine Karenzzeit für den Übertritt in eine andere Fraktion geben. „Wir erwarten, dass die Stadträte, die ihren Rücktritt aus der AfD verkündet haben, sich nun auch inhaltlich klar distanzieren.“ Denn die AfD sei „klar rassistisch, nationalistisch und antidemokratisch“.

Die beiden Landauer Stadträte Christian Gies und Hermann Eichhorn haben ihren Austritt aus der AfD-Fraktion erklärt und die Aufnahme in die Fraktion der Freien Wähler beantragt. Der FWG-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Freiermuth sagte auf Anfrage, der Wechsel gehe klar. Seine Fraktion habe lange Zeit gehabt, die beiden Ratsmitglieder in Rats- und Ausschusssitzungen kennenzulernen und ihr Abstimmungsverhalten zu erleben. Sie seien unzweifelhaft bürgerliche Kräfte, die einen Gewinn für die FWG darstellen könnten.