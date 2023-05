Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

[Ergänzt 12.30 Uhr: Absatz zur Haltung der SPD] Die Grünen-Fraktion im Stadtrat rückt von einem Bauvorhaben in der Münchener Straße 10 ab, wo ein Investor eines der prägenden Siedlungshäuser durch einen Neubau ersetzen will. Wie am Dienstag berichtet, hatte das Verwaltungsgericht in Neustadt der Stadt Landau bestätigt, dass sie das Vorhaben genehmigen könne.

Nachbarn hatten gegen einen positiven Bauvorbescheid geklagt. Sie wollen nun auch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.

Die Grünen bestätigen, dass sie Nachverdichtungen