Die Landauer Grünen möchten einen Überblick über leerstehende Wohnungen und Häuser in Landau gewinnen und haben dazu einen Online-Melder gestartet. „Wir wollen zukünftig in Landau keine weiteren Baugebiete im Außenbereich ausweisen müssen“, betont Lea Heidbreder, Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Landauer Grünen, laut einer Pressemitteilung. Jeder Neubau stehe im Nutzungskonflikt mit wertvollem Boden für Natur und Landwirtschaft, Energie und Rohstoffe. Da die städtische Leerstandserfassung nur Gebäude erfasse, in denen keine Person gemeldet sei, falle viel potenzieller Wohnraum aus dem Raster. Die Grünen haben auf der Seite www.gruene-landau.de/leerstand eine Karte erstellt, die laut Vorsitzendem Sven Kaemper im nächsten halben Jahr mit Infos gespickt werden soll. Bislang seien schon über 15.000 Quadratmeter potenzieller Wohnraum gesichtet worden. Die Grünen freuen sich über Mithilfe aus der Bevölkerung: „Wer leerstehende Gebäude oder Wohnungen kennt, schickt ein Foto mit Adresse an leerstand@gruene-landau.de. Diese werden geprüft und anschließend online gestellt.“