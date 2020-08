Angesichts des bevorstehenden Abrisses zweier Brücken über die B 10 bei Landau verweisen die Landauer Grünen auf die Unverhältnismäßigkeit des Projekts.

Da würden für den vierspurigen Ausbau der B 10 zwischen Landau und Pirmasens Millionenbeträge für eine Verkehrspolitik ausgegeben, die von gestern sei, betonen die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landauer Stadtrat, Lea Saßnowski und Lea Heidbreder.

„Über 40 Millionen Euro verschlingt der vierspurige Ausbau der B 10 zwischen Landau und Godramstein. Geld, das allein in die Autoinfrastruktur fließt und an anderer Stelle sehr viel sinnvoller investiert wäre“, unterstreicht Lea Heidbreder, die auch Sprecherin der Grünen für Mobilität ist. Sie meint, statt der Kilometer Bundesstraße auszubauen, könnte man das Geld besser in den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Winden-Wörth oder die Elektrifizierung der Strecke investieren. Auch die Radschnellwege, zum Beispiel zwischen Landau und Neustadt, warteten seit Jahren auf ihre Umsetzung.

Nur neun Kilometer neue Schienenwege

Die Grünen seien die einzige Partei gewesen, die in den vergangenen Jahren sowohl vor Ort als auch im Land konsequent gegen den Ausbau der B 10 gestanden hätten. Lea Saßnowski wiederholt die bekannten Argumente: „Mit dem Ausbau der B 10 wird der Transitverkehr zunehmen. Die Folgen sind Lärm und Luftverschmutzung mit negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Natur.“ Anliegende Grundstücksbesitzer würden mit Wertverlusten zu kämpfen haben, und auch für den Weinbau in der Region und den Tourismus sei der Ausbau der B 10 schädlich.

Bundesweit seien im vergangenen Jahr 233 Kilometer neue Fahrspuren auf Autobahnen oder Fernstraßen gebaut worden, aber es seien nur neun Kilometer Bundesschienenwege hinzugekommen. „Da läuft eindeutig etwas falsch in der Prioritätenverteilung. Wir brauchen jetzt eine 180-Grad-Wende in der Verkehrspolitik, mit konsequenter Ausrichtung und Förderung des Umweltverbundes“, fordern Heidbreder und Saßnowski.