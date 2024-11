Die Landauer Grünen sprechen sich für eine Einführung einer Kita-App, am besten der Kitaplus-App, in den städtischen Kitas aus. Dies soll die Stadtverwaltung prüfen, teilen die Fraktionsvorsitzenden Lea Saßnowski und Lea Heidbreder für die Grünen mit. Die App biete Kitas und Eltern die Möglichkeit, schnell zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. Es gebe auch ein virtuelles Schwarzes Brett, an dem Termine oder weitere Informationen geteilt werden können. Eltern aus nicht-städtischen Kitas berichteten sehr positiv über den Nutzen einer solchen App, sagen Saßnowski und Heidbreder.