Olga David, Gründerin der Galerie Aparte Kunst in der Landauer Gerberstraße 33, zieht ein erstes positives Fazit: Seit der Eröffnung im März konnte die freischaffende Landauer Künstlerin bereits zahlreiche Besucher begrüßen, wie sie berichtet. Rund 20 Kunstschaffende hätten bereits bei ihr ausgestellt. Der Verkauf der Werke verlaufe erfolgreich. „Dies zeigt nicht nur das große Interesse an der Galerie, sondern auch das Potenzial, Landau als bedeutenden Kunststandort zu etablieren“, bemerkt Olga David, die zusammen mit Schuhdesignerin Liliana Cacopardo die Geschäftsräume bezogen hat. Zusammen betreiben die beiden Frauen einen Concept Store, der Luxus-Boutique und Galerie zugleich ist. Das Geschäft ist außerdem das erste, das im Rahmen des Landauer Leerstandsprogramms „LeLa — It’s a Match“ eröffnet wurde. Die Ausstellungen in der Galerie Aparte Kunst wechseln alle vier Wochen. Die vertretenen Künstler kommen laut David größtenteils aus der Region und sind oft weit über Deutschland hinaus erfolgreich. Aktuell stellen aus: der Pfälzer Bildhauer Franz Leschinger, bekannt für seine lebensgroßen Figuren und Porträts aus Bronze; die Künstlerin Dorothee Fricke aus Frankweiler, die Siebdrucke auf Acrylglas präsentiert; sowie die Künstler Gerhard Batt, Blanka Mandel, Inga Fink, Inge Faralisch-Schäfer, Jutta Hochdörffer, Marion Hamer und Petra Puscher.