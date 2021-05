„Innovationsgeist, Mut, Entscheidungsstärke und der Blick über den Tellerrand beschreiben die Unternehmerpersönlichkeit Jürgen Heindl.“ Das sagt Wirtschaftsminister Volker Wissing über den Gründer der Progroup. Jetzt wurde der Chef des Landauer Wellpappenherstellers mit der Wirtschaftsmedaille des Landes ausgezeichnet.

30 Jahre ist es her, als Jürgen Heindl in Offenbach sein erstes Wellpappenwerk aufbaute. Und damit Weitblick zeigte. Denn ohne die geriffelten Kartons kommt die Verpackungsbranche nicht aus. Und der zunehmende Online-Handel spielt den Südpfälzern in die Karten. Heute beschäftigt das Familienunternehmen 1455 Mitarbeiter, erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 881 Millionen Euro und betreibt drei Papierfabriken, elf Wellpappformatwerke, ein Logistikunternehmen und ein EBS-Kraftwerk in sechs europäischen Ländern. Tendenz: steil nach oben.

Die Progroup zählt zu den größten produzierenden Unternehmen in Rheinland-Pfalz und zu den Marktführern ihrer Branche in Europa. Inklusive zahlreicher Produktivitätsrekorde, die die Anlagen regelmäßig aufstellen. Das Streben nach ständiger Innovation präge Jürgen Heindls Handeln, sagt der Minister über den technikbegeisterten Mann, der auf einem Bauernhof im Odenwald aufwuchs und den es Anfang der 1990er-Jahre in die Südpfalz verschlug. „Was wir heute als Industrie 4.0 kennen, hat Herr Heindl bereits vor 30 Jahren realisiert“, verweist Wissing darauf, dass mit Heindls selbst entwickelter Software bereits 1996 die ersten Standorte in Offenbach und Frankreich vernetzt waren. Seitdem setzt das Unternehmen konsequent auf Digitalisierung und Automatisierung. Trotzdem lege Heindl Wert auf Teamarbeit und ein gutes Arbeitsklima. So ist es im Unternehmen mittlerweile Usus, dass man sich duzt – von der Produktion bis zur Chefetage.

In Region verwurzelt

Heindls Weitblick hänge auch mit dessen Neugier und Offenheit zusammen, ist sich Wissing sicher. Mehrere Monate habe dieser mit einem alten VW-Bus oder als Backpacker Asien, Amerika und Australien bereist. Trotzdem bleibe er stets in der Region verwurzelt, trage gesellschaftliche und ökologische Verantwortung, lobt der Minister. So setze das Unternehmen weiterhin auf Werke in Deutschland, spende an allen Standorten für gemeinnützige Zwecke, arbeite stabil mit Partnerunternehmen zusammen und investiere in hohe Umweltschutzstandards. Das Ministerium findet: „All das gelingt nur, wenn man als Unternehmer Mensch bleibt, Vorbild ist und Werte lebt. Dafür steht Jürgen Heindl.“