Winzer Wolfgang Marzolph und die Landauer Grünen laden für Samstag, 16 Uhr, ins Weingut unterm Grasdach in der Wollmesheimer Dörstelstraße 20 ein. Ziel sei es, über Umgang und Erfahrungen mit begrünten Dächern zu informieren, teilt Jenni Follmann für die Landauer Grünen mit. In Landauer Neubaugebieten werden seit vergangenem Jahr begrünte Dächer vorgeschrieben. Anmeldung per E-Mail an hallo@gruene-landau.de.