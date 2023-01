Die Annahmestelle für Grünabfälle in Steinfeld öffnet einen Monat früher als sonst. Das teilt die Kreisverwaltung SÜW mit. Ab 4. Februar bis Mai können Haushalte samstags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr Baum-, Strauch- und Heckenschnitt bis maximal drei Kubikmeter anliefern. Mit den erweiterten Öffnungszeiten reagiert der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW) der Kreisverwaltung in Abstimmung mit Steinfelds Ortschef Matthias Neufeld auf Anfragen aus der Bevölkerung. Es wurde sich gewünscht, vor März Grünschnitt abgeben zu können. In diesem Fall sei der Nutzen für die Bevölkerung rund um Steinfeld groß, die Mehrkosten für den Landkreis, der die Personalkosten des von der Gemeinde bereitgestellten Mitarbeiters übernimmt, seien tragbar. Im Sommer gibt es zudem veränderte Öffnungszeiten. Von Juni bis einschließlich August hat die Grünannahmestelle jeden ersten und dritten Samstag im Monat geöffnet, ab September bis November wieder jeden Samstag. Im Dezember und Januar ist die Einrichtung geschlossen. Im Landkreis gibt es neben der Annahmestelle für Grünabfälle in Steinfeld fünf weitere Anlaufstellen – in Gräfenhausen, Kirrweiler, Offenbach und Rohrbach sowie die beiden Wertstoffwirtschaftszentren Nord bei Edesheim und Süd bei Billigheim-Ingenheim. Die Öffnungszeiten sowie weitere Infos gibt es online unter der Webseite des Landkreises.