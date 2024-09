Das größte reisende Riesenrad der Welt wird seit Mittwoch auf dem Alten Messplatz in Landau aufgebaut. Von 28. September bis 27. Oktober steht das 70 Meter hohe Rad „City Star“ im Zentrum der Stadt. Angeliefert wurde es mit sechs Schwertransportern in der Nacht auf Mittwoch, informiert Ralf Göbel von der Betreiber-Familie Göbel. 23 Meter lang, 60 Tonnen schwer ist es. Bereits am Mittwoch haben 14 Mitarbeiter mit dem Zusammenschrauben der 48 geschlossenen Gondeln begonnen, bis Ende der Woche soll das Rad „grob“ stehen. Danach folgen der Feinschliff und einige Probefahrten, sagt Göbel weiter. Zum Vergleich: Das Riesenrad, das noch vor wenigen Tagen auf dem Herbstmarkt stand, ist 40 Meter hoch. Das Rad ist anlässlich des Stadtgeburtstags in Landau. Inhaber der RHEINPFALZ-Card bekommen einen Euro Rabatt pro Fahrt.