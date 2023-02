Am Sonntag, 12. Februar, startet die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) um 19 Uhr in der Landauer Marienkirche ihre Gottesdienstreihe „Frauengebetszeit“. Unter dem Motto „Abendgottesdienste von Frauen für Frauen – und darüber hinaus“ werden in einer kreativen und lebendigen Form Gottesdienste miteinander gefeiert. Dazu bringen Frauen ihre Erfahrungen zur Sprache. Der erste Gottesdienst steht unter dem Thema „Gott begegnen…“ und wird von Marina Mathias, geistliche Leiterin des Dekanats Landau West, geleitet. Weitere Termine für die Reihe sind am 12. März, 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 10. September, 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember vorgesehen.