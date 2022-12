Auch die evangelische Kirche hat sich zum Ziel gesetzt, Energie und CO 2 einzusparen. Die Kooperationsgemeinden Mörlheim, Queichheim und Horstring feiern deshalb laut Pressemitteilung ihre Gottesdienste im Januar und Februar gemeinsam um 10.30 Uhr in der Lukaskirche (Dresdner Straße 109). Alle Gemeindemitglieder treffen sich also an einem Ort. Damit kann die Heizung in den Kirchen in Queichheim und Mörlheim gedrosselt werden. Ganz ausgeschaltet kann sie allerdings nicht. „Gerade Orgeln benötigen Konstanz, sowohl bei der Temperatur als auch bei der Luftfeuchtigkeit. Auch auf den Bauunterhalt muss geachtet werden, Schimmelbildung vermieden werden“, heißt es. In der Johanneskirche zum Beispiel sei die Mindesttemperatur 8 Grad. Die Gemeindeleitungen bitten Menschen, die einen Transport zur Kirche benötigen, sich zu melden.

Kontakt



Bei Rückfragen können Pfarrer Andreas Kuntz, Telefon 0152 23756388, Pfarrer Stefan Müller, Telefon 01517 2120502, und Matthias Hartstang, Vorsitzender des Presbyteriums der Johanneskirche unter Telefon 01523 4506167 angerufen werden.