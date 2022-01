Am Valentinstag, 14. Februar, 19 Uhr, feiert die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in der Landauer Marienkirche eine besondere Segensfeier für Verliebte. Der Gottesdienst wird auch auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei „marienkirchelandau“ live übertragen. Der Gottesdienst bietet die Möglichkeit, sich der Freundschaft oder der gemeinsamen Liebe und Partnerschaft erneut bewusst zu werden und sich durch den Segen Gottes stärken zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei. Dekan Axel Brecht, Gemeindereferentin Bärbel Grimm, Gemeindereferent Artur Kessler, Sozialreferentin Susanne Poerschke und Kaplan Dominik Schindler regen an, sich an dem Abend Zeit für einander zu nehmen und das gemeinsame Leben (neu) unter den Segen Gottes zu stellen. Musikalisch gestaltet Dekanatskantor Horst Christill die Feier, die in bewährter Qualität von Fritz Scharping gestreamt wird. „Eingeladen sind alle, die dankbar auf ihre Beziehung zu Gott und den Menschen schauen können“, heißt es. Der Gottesdienst dauert circa eine halbe Stunde, damit an diesem Abend noch viel Zeit fürs Miteinander bleibt. Tickets gibt es unter www.kirchelandau.de/tickets und über den YouTube-Kanal www.youtube.com/c/marienkirchelandau