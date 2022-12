Am 10. Juli 1995 brannte die katholische Kirche St. Peter und Paul in Edesheim infolge eines Kabelbrandes in der Orgel völlig aus. Auch der gesamte Dachstuhl wurde ein Raub der Flammen. An die Wiedereinweihung der Kirche im November 1997 durch den Speyerer Bischof Anton Schlembach, erinnert die katholische Kirchengemeinde am Samstag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr mit einem besonders gestalteten Gottesdienst. Dazu gibt es im Pfarrheim eine Ausstellung mit zahlreichen Bildern von der Kirche und ihrem Umfeld sowie Ereignissen aus den letzten 25 Jahren, die im Zusammenhang mit dem Gotteshaus stehen. Im Vorfeld des Gedenktages wurde eine Kinder-Mal-Aktion unter dem Motto „Ich mal meine Kirche“ gestartet. Auch diese Bilder werden öffentlich gezeigt. Nach dem Gottesdienst gibt es im Pfarrheim einen Umtrunk mit Glühwein und Punsch. 1995 war es bereits das zweite Mal, dass die Kirche einem Brand zum Opfer fiel. Am 13. Juli 1794 hatten französische Revolutionstruppen bei ihren Raubzügen und Brandschatzungen nicht nur die katholische Kirche, sondern auch nahezu alle im Dorf stehenden Häuser niedergebrannt.