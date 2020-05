Richtig Pech hatte eine Autofahrerin am Samstag in Gommersheim. Sie war gleich in zwei Unfälle verwickelt. Um 14.10 Uhr fuhr beim ersten Unfall ein 37-jähriger aus Karlsruhe mit seinem 3er-BMW auf der Bahnhofsstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Kirchstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Mercedes-Fahrerin aus dem Kreis Germersheim. Es kam zur Kollision. Vorschriftsmäßig wollten die beiden Unfallbeteiligten ihre nur leicht beschädigten Fahrzeuge beiseite fahren, um kein Verkehrshindernis für den nachfolgenden Verkehr darzustellen. Die 60-jährige Mercedes-Fahrerin setzte hierzu mit ihrem Wagen in die Kirchstraße zurück, um dem Karlsruher das Überqueren der Kreuzung zu ermöglichen. Hierbei übersah sie einen bereits hinter ihr wartenden 32-jährigen VW-Polo-Fahrer. Es kam abermals zur Kollision. An allen drei Fahrzeugen entstand nur leichter Schaden, teilt die Polizei mit. Alle Beteiligten konnten die Unfallstelle nach der polizeilichen Unfallaufnahme auf eigener Achse verlassen.