Zu einem Zusammenstoß mit schweren Folgen kam es am Donnerstagmittag auf der L509 bei Eschbach. Wie die Polizei berichtet, wollte der 88-jährige Fahrer eines Golfcart von einem Feldweg kommend die Landesstraße überqueren. Der Senior übersah ein Auto, dass auf der L509 von Landau kommend in Richtung Klingenmünster unterwegs war. Der Autofahrer konnte trotz Brems- und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Fahrer des Golfcart wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Golfcart und der Wagen wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die L509 war während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt.