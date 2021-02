Die Kunstaktion „Landau voller Optimismus“ kommt offenbar gut an. Leute bleiben vor dem Rathaus stehen, bestaunen die 34 Figuren des Künstlers Ottmar Hörl und machen Selfies oder Fotos. Wie Bernd Wichmann, Geschäftsführer des Büros für Tourismus, berichtet, sind bereits 150 Skulpturen „Optimist 2020“ bestellt worden. Zu haben sie sind erst, wenn die Aktion Ende des Monats abgeschlossen wird. Solange nämlich stehen die Goldjungs an den Fenstern des Rathaus. Die Stadtverwaltung bietet allen, die besonders tolle Fotos oder Selfies vom Rathaus oder einem der Optimisten geschossen hat und dieses auf Facebook oder Instagram posten möchte, den Hashtag #optimistischinLD zu verwenden. Stadt und Tourismusbüro teilen den Post dann gerne, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es freut uns, dass unsere Optimisten den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern – die Zeiten sind schon schwer genug“, zieht Oberbürgermeister Thomas Hirsch ein erstes kleines Fazit. Wer sich eine 44 Zentimeter hohe Optimisten-Skulptur zu Hause aufstellen möchte, kann diese für 65 Euro erwerben. Bestellungen sind werden unter Telefon 06341 138301 oder per Mail an touristinfo@landau.de möglich.