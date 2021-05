Gebratener Reis, Frühlingsrollen und Glückskekse gibt es in der Queichheimer Hauptstraße 104 bequem am Drive-in-Schalter. Chunbo Bantz, die dort das China-Restaurant Zum goldenen Frosch betreibt, bietet ihren Kunden seit Kurzem diesen neuen Service an.

„Unser Lieferservice hat sich leider nicht gerechnet“, sagt die Wahl-Landauerin. Doch sie brauche Kunden, um zu überleben. „Wir wollen deshalb versuchen, mit einer ganz neuen Idee durch den Lockdown zu kommen. Mal abgesehen von den bekannten Fastfood-Ketten, kenne ich kein Restaurant, das so etwas hat“, sagt Bantz. Dafür hat sie angebaut: Auf ihrem Parkplatz steht jetzt ein kleines Häuschen mit Zugang zum Restaurant. Wer mit dem Auto vorfährt, wird durch das Fenster bedient. „Man ruft vorher an, bestellt und muss das Essen dann nur noch abholen. In der Regel sind die Gerichte in 15 Minuten fertig“, berichtet die Gastronomin. Mit ihrem neuen Konzept wolle sie ihren Gästen Wege ersparen. Niemand müsse mehr aus dem Auto aussteigen, sagt sie. „Das ist bequemer, vermeidet zusätzlich Kontakte und ist deshalb noch hygienischer“, fügt Bantz hinzu. Die Speisekarte steht auf der Homepage des Restaurants www.zum-goldenen-frosch.de. Bestellungen werden unter Telefon 06341 9878798 entgegengenommen.