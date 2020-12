„Aus dem Landrestaurant wird ein Landhotel“, hieß es auf der Homepage. Auf den Aushängen an den Eingängen steht zu lesen: Aufgrund einer Neukonzeptionierung und damit verbundener Umbaumaßnahmen bleibt unser Restaurant vorübergehend geschlossen. Die Rede ist von dem alteingesessenen Gastronomiebetrieb „Goldener Engel“ in Edesheim, der seit Juni geschlossen ist. Nach Angaben von Sandra Anselmann, die die Leitung des familiengeführten Unternehmens übernommen hat, steht die komplette Umgestaltung des teilweise in die Jahre gekommenen Gebäudekomplexes bevor. Es soll der Betrieb eines Hotels mit etwa 30 Zimmern und Wellnessbereich ermöglicht werden. Verbunden ist dies mit einer siebenstelligen Investition. Bis Ende März soll die bauliche Sicherung der Gebäude und die Planung so weit vorangetrieben sein, „dass über die zukünftige Nutzung und Gestaltung nähere Auskunft gegeben werden kann“, wie Sandra Anselmann auf Anfrage mitteilt. Der gemütliche Gartenbereich soll bereits im Frühjahr wieder öffnen. Zum „Goldenen Engel“ gehört auch ein geräumiger Gewölbekeller, den die Familie vor einigen Jahren vom Verein Südliche Weinstraße gekauft hatte.